Açık 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.06.2023 10:11

Bulgaristan'da silah sanayisi bölgelerinde güvenlik önlemleri artırıldı

Bulgaristan hükümeti, ülkenin silah sanayisi tesisleri ile mühimmat depolarının çevresindeki güvenlik önlemlerini artırdı.

Bulgaristan'da silah sanayisi bölgelerinde güvenlik önlemleri artırıldı

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, devlete ait ve özel askeri sanayinin tüm birimlerinde gerekli önlemlerin alınması için Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve İtfaiye Müdürlüğüne talimat verildiği duyuruldu.

Açıklamada, silah sanayisi tesislerinin ve mühimmat depolarının çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Alınan tedbirler çerçevesinde ilgili kurumlardan karma uzman ekipler oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, ekiplerin tesisleri ziyaret ederek gerekli koordinasyonu sağlayacağı aktarıldı.

Ekonomi ve Sanayi Bakanı Bogdan Bogdanov, bugün Sopot şehrindeki ülkenin en büyük silah fabrikası VMZ'yi ziyaret etti ve önlemler konusunda incelemelerde bulundu.

Mühimmat depolarında yangınlar

Bulgaristan'ın doğusunda Karnobat şehrindeki bir özel şirketin mühimmat deposunda 24 Haziran'da çıkan yangın, savunma sanayisindeki güvenlik sorunlarını yeniden gündeme getirdi.

Hasarın oluştuğu depoda, Gürcistan ve Ukrayna'ya ihracat edilecek ürünlerin bulunduğu açıklanmıştı.

Savcılık, yangını "sabotaj" olarak nitelemiş ve daha önceki benzer olaylara karışan şüphelilerin, Rus askeri istihbaratına çalıştığını öne sürmüştü.

Yangın, Bulgaristan'ın, Avrupa Birliğinin (AB), Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi yollama inisiyatifine katılacağını bildirmesinden bir gün sonra meydana gelmişti.

Sıradaki Haber
Ukrayna: Taarruz başladığından bu yana güneyde 130 kilometrekare alan kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:41
AB: Wagner’in isyanı Rusya’nın gücünün kırıldığını gösteriyor
10:41
Kaya sandıkları cisim 12,3 kiloluk mantar çıktı
10:39
Memur maaş artışı nasıl belirlenecek?
10:36
Türkoğlu'nda yöresel mimariye uygun 92 ev inşa ediliyor
10:31
Bakanlıktan "bazı kamu kurumlarının satılacağı" iddialarına yalanlama
10:25
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi mayısta arttı
Leyleklerin uğrak noktası: Selçuk
Leyleklerin uğrak noktası: Selçuk
FOTO FOKUS
Rusya'da Wagner krizi: ABD, Rusya’daki gelişmeleri yakından takip etti
Rusya'da Wagner krizi: ABD, Rusya’daki gelişmeleri yakından takip etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ