ABD'de uçak motoruna kapılan havalimanı çalışanı öldü

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) yaptığı açıklamaya göre, Los Angeles'tan San Antonio, Texas'a yeni inmiş olan bir Delta Air Lines uçağı, motor çalışırken yakınına servis için gelen bir işçiyi yuttu.

NTSB yaptığı açıklamada, olayla ilgili "bilgi toplama sürecinde" olan Atlanta merkezli havayolu şirketi ile "iletişim halinde" olduklarını söyledi.

Delta Air Lines, "Kalbimiz ve tam desteğimiz bu zor dönemde hayatını kaubeden çalışanın ailesi, arkadaşları ve sevdikleriyle birlikte" denildi.

San Antonio itfaiyecileri ve polis memurları, cuma günü geç saatlerde işçinin ölümüne ilk müdahale eden ekip oldu.

NTSB o zamandan beri soruşturma yürütüyor ve önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntı içeren bir ön rapor yayınlayabilir.