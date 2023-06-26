Açık 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
India Today 26.06.2023 09:57

ABD'de uçak motoruna kapılan havalimanı çalışanı öldü

ABD'nin Texas Eyaletinde bir havaalanı çalışanı, bir yolcu uçağı motoruna kapıldıktan sonra hayatını kaybetti.

ABD'de uçak motoruna kapılan havalimanı çalışanı öldü

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) yaptığı açıklamaya göre, Los Angeles'tan San Antonio, Texas'a yeni inmiş olan bir Delta Air Lines uçağı, motor çalışırken yakınına servis için gelen bir işçiyi yuttu.

NTSB yaptığı açıklamada, olayla ilgili "bilgi toplama sürecinde" olan Atlanta merkezli havayolu şirketi ile "iletişim halinde" olduklarını söyledi.

 

Delta Air Lines, "Kalbimiz ve tam desteğimiz bu zor dönemde hayatını kaubeden çalışanın ailesi, arkadaşları ve sevdikleriyle birlikte" denildi.

San Antonio itfaiyecileri ve polis memurları, cuma günü geç saatlerde işçinin ölümüne ilk müdahale eden ekip oldu.

NTSB o zamandan beri soruşturma yürütüyor ve önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntı içeren bir ön rapor yayınlayabilir.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Araştırma: Galaksimizdeki kara delik 'uykuda değil'
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:41
AB: Wagner’in isyanı Rusya’nın gücünün kırıldığını gösteriyor
10:41
Kaya sandıkları cisim 12,3 kiloluk mantar çıktı
10:39
Memur maaş artışı nasıl belirlenecek?
10:36
Türkoğlu'nda yöresel mimariye uygun 92 ev inşa ediliyor
10:31
Bakanlıktan "bazı kamu kurumlarının satılacağı" iddialarına yalanlama
10:25
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi mayısta arttı
Leyleklerin uğrak noktası: Selçuk
Leyleklerin uğrak noktası: Selçuk
FOTO FOKUS
Rusya'da Wagner krizi: ABD, Rusya’daki gelişmeleri yakından takip etti
Rusya'da Wagner krizi: ABD, Rusya’daki gelişmeleri yakından takip etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ