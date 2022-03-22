Radev, ülkesini ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Radev, son kullanım süresi 1 yıla kadar bitecek Bulgar MiG’lerinin teknolojik ömrünün uzatılması için Polonya’dan yardım alınabileceğini söyledi.

Savaş pilotu ve eski hava kuvvetleri komutanı olan Radev, “Tüm ciddiyeti ile karşımızda duran bu soruna acil çözüm önlemleri almazsak, 110 yıllık geçmişe sahip hava kuvvetlerimizi toprağa gömme riskini yaşayabiliriz. Kendi hava sahamızın egemenliğini elimizden kaçırabilir, NATO’da müttefik görevimizde yetersiz kalabiliriz. Komşularımızdan hava sahamızı koruma talebinde bulunmak zorunda da kalabiliriz” dedi.

"NATO ülkeleri savunma yetkinliklerini artırmak zorunda

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın başarısızlığa uğradığını belirterek “NATO ülkeleri kendi ulusal savunma yetkinliklerini artırmak zorunda. Polonya Silahlı Kuvvetleri F-35 savaş uçakları, modern toplar ve Abrams tankları da edinmektedir.” dedi.

Avrupa’nın Rusya'ya enerji bağımlılığından kurtulması gerektiğine işaret eden Duda, "Rusya şu anda bizlere enerji terör ve şantajının ne anlama geldiğini açık olarak gösteriyor.” diye konuştu.