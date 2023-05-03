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Dünya
AA 03.05.2023 07:14

Buckingham Sarayı arazisine av fişeği fırlattığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme törenine sayılı günler kala Buckingham Sarayı'na ait araziye av tüfeği fişeği fırlattığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Buckingham Sarayı arazisine av fişeği fırlattığı iddia edilen kişi gözaltına alındı
[Fotograf: Reuters]

Londra Metropolitan Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, av fişeği olduğundan şüphelenilen bir nesneyi Buckingham Sarayı arazisine atan bir kişi, sarayın dışında gözaltına alındı.

Açıklamada, "Görevliler adamı gözaltına almak için derhal harekete geçti ve bu kişi polis tarafından gözaltına alındı. Herhangi bir ateş açıldığı ya da memurlar veya halktan herhangi bir kişinin yaralandığına dair bir rapor bulunmuyor." ifadeleri kullanıldı.

Polisin açıklamasında, bu kişinin gözaltına alınmasının ardından sarayın dışında tedbir amaçlı kontrollü bir patlamanın gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

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Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bilgisine yer verilen açıklamaya göre, saraya av fişeği fırlatan kişinin, ayrıca şüpheli bir çantaya sahip olduğu tespit edildi. Uzmanlar çantayı inceliyor.

Olayın ardından sarayın etrafındaki alan kordon altına alındı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni 6 Mayıs'ta başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde yapılacak.

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