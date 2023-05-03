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Dünya
AA 03.05.2023 07:09

Yunan yargısı eski Altın Şafak milletvekilinin kurduğu partinin seçime girişini yasakladı

Yunan yargısı, Altın Şafak Partisinin eski milletvekili İlias Kasidiaris'in kurduğu partinin 21 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimlere girmesine izin vermedi.

Yunan yargısı eski Altın Şafak milletvekilinin kurduğu partinin seçime girişini yasakladı
[İlias Kasidiaris | Fotoğraf: AFP]

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), eski milletvekili Kasidiaris'in kurduğu Yunanlar Milliyetçi Partisinin 21 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimlere katılamayacağına karar verdi.

Kasidiaris'in avukatı Vaso Pantazi, Yüksek Mahkemenin kararının ardından Kasidiaris'in herhangi bir siyasi oluşumu desteklemeyeceğini belirtti.

Öte yandan Yüksek Mahkeme, Yunanlar Milliyetçi Partisinin liderliğini nisan ayında kısa bir süre yürüten, daha sonra aynı ay içerisinde, kendisinin 2022'de kurmuş olduğu ve bir süredir atıl olan EAN Partisiyle seçime girme kararı alan Anastasios Kanellopulos'a izin verdi.

Altın Şafak suç örgütü kabul edilmişti

Kasidiaris'in bir dönem milletvekili olduğu aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, Ekim 2020'de Yunan mahkemesince "suç örgütü" kabul edilmiş; Kasidiaris de suç örgütü kurmak ve suç örgütü üyeliğinden hüküm giymişti.

Seçime katılacaklar belli oldu

Yüksek Mahkeme, 21 Mayıs genel seçimlerine katılmak üzere yapılan 50 başvurunun 36'sını kabul etti. Buna göre seçimlere 27 siyasi parti, 8 ittifak ve 1 bağımsız aday katılabilecek.

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