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Dünya
AA 03.05.2023 06:52

Irak’ta, bakanlıklarda çalışan 57 genel müdür görevden alındı

Irak hükümeti, bakanlıklar bünyesinde görev yapan 57 genel müdürü görevden aldı.

Irak’ta, bakanlıklarda çalışan 57 genel müdür görevden alındı
[Fotograf: AA]

Irak resmi ajansı INA’da yayımlanan habere göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığında toplanan kabine, bakanlıklarda çalışan genel müdürlerin durumunu değerlendirdi.

Değerlendirme sonucunda "görevini iyi yapmadığı" gerekçesiyle hangi bakanlıklarda çalıştığı açıklanmayan 30 genel müdür görevden alındı.

Toplantıda ayrıca vekaleten genel müdürlük yapan 27 kişi de görevinden uzaklaştırıldı. Söz konusu genel müdürlerin görevlerini bir süre bakanlıklardaki bürokratlardan seçilecek kişiler yürütecek.

Irak’ta 2003 sonrası bürokraside böyle bir değişikliğin ilk defa yapılması dikkati çekti.

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