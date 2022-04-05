Savaştan kaçtılar. Evlerini, yurtlarını, sevdiklerini geride bıraktılar. Birleşmiş Milletler verilerine göre 4 milyondan fazla Ukraynalı başka ülkelere gitti.

Milyonlarca Ukraynalı güvenli gördükleri ülkelere sığınıyor. Bu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Resmi verilere göre Türkiye'ye 55 bin Ukraynalı geldi. Irina Timoshenko da onlardan biri.

Eltisi, kayın validesi ve iki bebek ile Kiev yakınlarındaki Buça kasabasından kaçtılar. 3 günlük seyahatin ardından Ankara'ya ulaştılar. Duygularını TRT Haber'e aktaran Irina Timoshenko göz yaşlarına hakim olamadı.

"Bunu kelimeler ile anlatmak çok güç, kendi öz topraklarından kaçmak zorundasın ve nereye kaçıyorsun anlayamıyorsun bile. Ukrayna’da kalan ailem ve akrabalarımla her görüştüğümde bunun son kez olabileceğini düşünmek çok zor. Eğer o gün şehirden çıkamasaydık belki de şu anda hayatta olmayacaktık. "

"Bizim için sorun değil, asıl zorluk onlar için"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'ye gelen Ukraynalılara evini açmak isteyen gönüllüler için duyuru yaptı.

Tuğba Baykız, büyükelçilik ile iletişime geçerek Timoşenko ailesine kapılarını açtı. Baykız, Ukraynalı ailenin yaşadıklarına ortak oldu

"İki genç kadın anneleri var iki bebek, hiç bilmedikleri bir eve geliyorlar, mecburlar... Bizim için sorun değil tanrı misafiri, asıl zorluk onlar için, benim için bişey olmadı. 15 gün ekmeğimi paylaştım."

15 gündür Ankara'da yaşayan Ukraynalı aile Türkçe de öğrenmeye başladı. Ukraynalı aile, daha uzun süre kalacakları bir yurda yerleştirilecek.

Haber: Emin Karakuş

