Tarihin en kanlı savaşlarından biri Bosna savaşı, üzerinden tam 30 yıl geçti. Sırp birliklerinin 5 Nisan 1992'de Saraybosna'yı kuşatmasıyla savaş başladı.

Geride büyük acılar bırakan kanlı savaş, bin 425 gün sürdü, tarihin en uzun kuşatması oldu. Sırp birlikleri, 11 bin 541 sivili katletti.

Saraybosna'ya hakim tepelere mevzilenen Sırp keskin nişancılar yüzlerce sivili acımasızca katletti. Modern tarihin en uzun süren kuşatmasında 1601 çocuk hayatını kaybetti.

Saraybosna merkezine beyaz perde asıldı

Kuşatmanın 30'uncu yılı anısına Saraybosna merkezine beyaz perde asıldı. Kuşatma sırasında keskin nişancıların hedefi olan kurbanlar anıldı.

Başkent sokaklarına kuşatma boyunca günlük ortalama 329 adet bomba atıldı. Şehirdeki tarihi ve kültürel eserler ve altyapı büyük zarar gördü.

Haber: Ufuk Şahin