Saraybosna kuşatmasının 30. yılı
Tarihin en uzun ve en kanlı kuşatmalarından biri olan Saraybosna kuşatmasının üzerinden tam 30 yıl geçti. Sırp birlikleri Saraybosna'yı tam bin 425 gün kuşattı, binlerce sivili acımasızca katletti.
Tarihin en kanlı savaşlarından biri Bosna savaşı, üzerinden tam 30 yıl geçti. Sırp birliklerinin 5 Nisan 1992'de Saraybosna'yı kuşatmasıyla savaş başladı.
Geride büyük acılar bırakan kanlı savaş, bin 425 gün sürdü, tarihin en uzun kuşatması oldu. Sırp birlikleri, 11 bin 541 sivili katletti.
Saraybosna'ya hakim tepelere mevzilenen Sırp keskin nişancılar yüzlerce sivili acımasızca katletti. Modern tarihin en uzun süren kuşatmasında 1601 çocuk hayatını kaybetti.
Saraybosna merkezine beyaz perde asıldı
Kuşatmanın 30'uncu yılı anısına Saraybosna merkezine beyaz perde asıldı. Kuşatma sırasında keskin nişancıların hedefi olan kurbanlar anıldı.
Başkent sokaklarına kuşatma boyunca günlük ortalama 329 adet bomba atıldı. Şehirdeki tarihi ve kültürel eserler ve altyapı büyük zarar gördü.
Haber: Ufuk Şahin