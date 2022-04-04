Ukrayna ordusunun yeniden kontrolü sağladığı Buça'da, bir kreşin deposunda öldürülen 5 sivilin cesedi uluslararası basın mensupları tarafından görüntülendi.

Ukraynalı yetkililer, elleri arkadan bağlanarak öldürülen sivillerin cesetlerini daha sonra torbalara koyarak defnedilecekleri mezarlığa gönderdi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Buça ve Ukrayna genelinde birçok sivilin Rus askerlerince katledildiğini, öldürülmeden önce insanlara işkence uygulandığını" söyledi.

"Herkes gereken cezayı alacak"

Başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere, Rusya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanını sivillere yönelik düzenlenen katliamlardan sorumlu tuttuğunu ifade eden Geraşenko, herkesin gereken cezayı alacağını duyurdu.

"Uluslararası silah talebi desteği"

Geraşenko, ABD'den Japonya'ya kadar önde gelen ve en etkili basın kuruluşların temsilcilerinin Buça'da olanları kendi gözleriyle gördüklerini kaydederek, ülkeyi Rusya'ya karşı savunabilmek için uluslararası toplumdan silah desteği talebinde bulundu.

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.