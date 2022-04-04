Devlet hastanelerindeki ve karantina merkezlerindeki refakat edilmeyen bebek ve çocuklara ait olduğu iddia edilen fotoğraf ve videolar sosyal medyada yayılırken çocuklarından ayrılan veliler tepkilerini bu mecralarda dile getiriyor.

Şanghay Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin COVID-19 protokollerine göre, anne ve babası pozitif olmadığı halde COVID-19 testi pozitif çıkan çocuklar, enfekte kişilerin sağlıklı kişilerden ayrı tutulması prensibi gereği ailelerinden ayrı karantinaya alınıyor.

Eğer çocuk 7 yaşından küçükse, hastalık belirtisi göstermese dahi kamu hastaneleri ve kliniklerinde, 7 yaşından büyük ise karantina merkezinde tutulması gerekiyor.

Kentte 27 Mart'ta 6 ve daha küçük yaştaki 300'den fazla çocuğun kliniklerde ebeveynlerin refakati olamadan tutulduğu söylenmişti.

Omicron kentte yayılıyor

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 425, göstermeyen 8 bin 581 vaka kaydedilmişti.

Kentte son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında büyük farkın, COVID-19'un "BA.1 mutasyonu" olarak da bilinen Omicron varyantının yayılmasından kaynakladığı söyleniyor.