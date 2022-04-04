Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 20:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da 3 gündür COVID-19 vakası kaydedilmedi
[Fotoğraf: Reuters]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da COVID-19 salgınının başından bu yana ilk kez 3 gündür üst üste günlük vaka tespit edilmedi.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) verilerine göre, Mart 2020'den bu yana ilk kez 2-4 Nisan'da hiçbir COVID-19 vakası kayıtlara geçmedi.
Bu süre zarfında virüs kaynaklı ölüm ve hastaneye yatışın da görülmediği ülke genelinde 2 bin 719 kişinin tedavisi sürüyor.
Maske zorunluluğu kaldırıldı
Geçen hafta maske takma zorunluluğu kaldırılan Nijerya'da, bugünden itibaren aşıları tamamlanmış kişiler test sonucu göstermeden Nijerya'ya giriş yapabilecek.
Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, salgının başından bu yana 255 bin 468 kişi virüse yakalandı, bunlardan 249 bin 612'sı sağlığına kavuştu, 3 bin 143 kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: Nijerya Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Maske
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