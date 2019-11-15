Dünya
Brüksel'de İsrail'in saldırıları protesto edildi15 Kasım 2019 Cuma 19:07 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 20:16
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de protesto edildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Brüksel Merkez Tren Garı önünde toplanan yüzlerce gösterici, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yaptı.
Bazı sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği protestoda göstericiler, "İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını durdurun", "Hepimiz Gazze'yiz" yazılı pankartlar taşıdı.
Göstericilerin dağıttıkları bildiride, İsrail'den gelen ürünlerin boykot edilmesi ve Belçika hükümeti ile AB'nin İsrail'e yaptırım uygulaması talepleri yer aldı.
Kaynak: AA