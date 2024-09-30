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Dünya
AA 30.09.2024 09:50

Brüksel Havalimanı'nda yarın gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi

Belçika'nın Brüksel Havalimanı'nda, çalışanların grevi nedeniyle yarın kalkış yapması planlanan bütün seferler iptal edildi.

Brüksel Havalimanı'nda yarın gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi
[Fotograf: Reuters]

Brüksel Havalimanı yetkilileri, 1 Ekim Salı günü güvenlik personelinin greve gideceğini ve operasyonlarda ciddi aksama yaşanmasının beklendiğini açıkladı.

Açıklamada, "Yolcuların ve personelin güvenliğini sağlamak için hava yolları, Brüksel Havalimanı ile istişare ederek 1 Ekim'de herhangi bir gidiş uçuşu yapmamaya karar verdi." denildi.

Hava yolu firmalarının, etkilenen yolcularla iletişime geçeceğine işaret edilen açıklamada, gidiş yönlü seferi olan yolcuların 1 Ekim'de havalimanına gelmemeleri istendi.

Açıklamada, Brüksel'e geliş yönünde seferlerin yapılabileceğine, ancak bunlarda da iptaller olabileceğine dikkat çekilerek, Brüksel Havalimanı'na seferi olan bütün yolcuların uçuşlarının durumunu kontrol etmesi tavsiye edildi.

Brüksel Havalimanı'ndaki grev nedeniyle yaklaşık 50 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

Personel, iş yükünün artmasından ve çalışma koşullarının kötüleşmesinden şikayet ediyor.

Havalimanı altyapısını, toplu taşıma seçeneklerini ve dinlenme alanlarını yetersiz bulan çalışanlar, şartlarda iyileştirme talep ediyor.

Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda da 12-13 Eylül'de bagaj, check-in, yakıt ikmali ve güvenlik gibi hizmetlerde çalışanların grevi nedeniyle geliş ve gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edilmişti.

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