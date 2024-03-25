Parçalı Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.03.2024 09:04

British Museum, İsrail'le işbirliği bulunan bp'nin sponsorluğu nedeniyle protesto edildi

Londra'daki dünyaca ünlü arkeoloji müzesi British Museum, İsrail'le Gazze açıklarında doğal gaz arama işbirliği yapan enerji şirketi bp ile ortaklığı nedeniyle protesto edildi.

British Museum, İsrail'le işbirliği bulunan bp'nin sponsorluğu nedeniyle protesto edildi

"Filistin İçin Enerji Ambargosu" isimli grubun, British Museum'da başlattığı eylemin ardından müze yönetimi ve polis, müzeyi ziyarete kapattı.

Bunun üzerine eylemi müze girişinde devam ettiren grubun X hesabından yapılan paylaşımda, bp'nin, Filistin kara sularında, İsrail'le yaptığı işbirliği çerçevesinde doğal gaz aradığı belirtildi.

Şirketin başka bölgelerden elde ettiği petrolü de İsrail'e götürdüğü kaydedilen açıklamada, "Özgür Filistin Koalisyonunun eylem ayı kapsamında British Museum'un dışında toplandık ve müzenin bp'yle işbirliğini sona erdirmesini talep ettik." ifadeleri yer aldı.

Müze ziyaretçileri ve bölgedekilerin de katılımıyla yaklaşık iki saat süren eylem, müzenin kapanış saatinde sona erdi.

Açıklamada, "bp'yle işbirliği yaparsanız sizi kapatırız" ve "bp'yle işbirliği yaparsanız geri döneceğiz" ifadeleri de paylaşıldı.

Londra Metropolitan Polisinin açıklamasında, eylem nedeniyle herhangi bir gözaltı işleminin yapılmadığı kaydedildi.

İngiliz medyasında yer alan habere göre bp, gelecek 10 yıl için müzenin renovasyon planlarına 50 milyon sterlinlik (yaklaşık 2 milyar lira) katkı sağlayacak.

bp, İsrail'in geçen ekimde Akdeniz'de gaz arama lisansı verdiği 6 şirketten biri olarak sık sık protesto ediliyor.

Sıradaki Haber
Doğumda karıştırılıp farklı ailelere verildikleri 68 yıl sonra ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:36
Endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
09:37
Palandöken'de kayak sezonu nisana uzadı
09:34
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
09:28
Altunizade'de metrobüs arızası nedeniyle yoğunluk
09:25
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
09:29
Emeklilerin promosyon başvuruları bugün başladı
California'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
California'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
Muhsin Yazıcıoğlu'nun 15. ölüm yıl dönümü
Muhsin Yazıcıoğlu'nun 15. ölüm yıl dönümü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ