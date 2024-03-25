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Dünya
New York Post, BBC 25.03.2024 07:44

Doğumda karıştırılıp farklı ailelere verildikleri 68 yıl sonra ortaya çıktı

Kanada'da yaşanan uluslararası kamuoyunda çok konuşuldu. 68 yaşındaki iki adamın doğumda karıştırıldığı onlarca yıl sonra ortaya çıktı.

Doğumda karıştırılıp farklı ailelere verildikleri 68 yıl sonra ortaya çıktı
[Fotoğraf: John Woods]

Kanada'nın British Columbia bölgesinde yaşayan Richard Beauvais, senelerce Fransız kökenli bir yerli olduğunu düşünerek hayatını yaşadı. 2020 yılında ise evde yaptığı bir DNA testiyle Ukraynalı, Polonyalı ve Aşkenaz Yahudisi olduğunu öğrendi.

İki yıl sonra bölgeden çok uzaktaki Winnipeg'de yaşayan Evelyn Stocki isimli bir kadın da bir DNA testi yaptı ve Beauvais'in biyolojik kardeşi olduğu anlaşıldı.

1955 yılında Stocki, Beauvais ve kardeşi Eddy Ambrose'un aynı gün Manitoba'da bir hastanede doğdukları ortaya çıkınca ise gizem çözüldü. Beauvais ve Ambrose'un yanlış ailelere verildiği anlaşıldı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Manitoba Başbakanı Wab Kinew, ikiliden özür diledi. Kinew, "Bugün çok daha önceden yapılması gereken bir özür için söz alıyorum. Bu olay iki çocuğu, bir çift ebeveyni ve birçok nesilden iki aileyi etkiledi" dedi. 

Tazminat davası açacaklar

28 Haziran 1955'te Arborg Hastanesi'nde dünyaya gelen iki kardeş, şimdi adalet mücadelesi veriyor. Ambrose, yaptığı açıklamada, "Hayatım çalındı. Bu geri gelmeyecek. Zamanı kaybettim. Ama şimdi zamanım var" dedi.

Ambrose emekli olduğunu söylerken Beauvais de, "En zor kısmı da iki ablamı arayıp onların kardeşi olmadığımı söylememdi" dedi.

Şu an 69 yaşında olan Ambrose ve Beauvais, devletten bu büyük hata yüzünden tazminat almayı umut ettiklerini söyledi.

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