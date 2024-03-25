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Dünya
New York Times, BBC 25.03.2024 07:32

36 yıl önce pazardan aldığı broşun gerçek fiyatını öğrenince şoke oldu

İngiltere'de bir kadın, 36 yıl önce yaklaşık 20 sterline aldığı broşu 9 bin 500 sterline sattı.

36 yıl önce pazardan aldığı broşun gerçek fiyatını öğrenince şoke oldu
[Fotoğraf: Gildings Müzayede Evi]

Sanat tarihçisi Flora Steel, 1988'de İngiltere'deki bir antika pazarından aldığı broşun gerçek değerini çok sonradan anladığını söyledi.

İtalya'nın başkenti Roma'da yaşayan Steel, broşun değerini BBC'nin 2011'de hazırladığı "Antiques Roadshow" adlı programı geçen yıl YouTube'dan izlediğinde fark ettiğini belirtti.

Sanatçı William Burges'ın 19. yüzyılda tasarladığı takıların tanıtıldığı bölümde elindeki broşu görünce şoke olduğunu anlatan Steel, "Bir anda 'Aman Tanrım, bu bendeki broş' dedim" ifadelerini kullandı.

Programda broş, "19. yüzyılda Viktorya dönemi tasarımlarının kutsal kasesi olarak görülebilir" diye tanıtılmıştı.

Bunun ardından Steel, birkaç yıl boyunca paltosuna taktığı ve daha sonra dolaba kaldırdığı broşu satmaya karar verdiğini söyledi.

Kimliği açıklanmayan bir koleksiyoner düzenlenen açık artırmada broşu 9 bin 500 sterline satın aldı.  

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