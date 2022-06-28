Tahran Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan beş önde gelen ekonomi grubuna katılmak için resmen başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Hareket, İran cumhurbaşkanının geçen hafta BRICS zirvesine hitap etmesinin ardından geldi.

Tasnim haber ajansına göre, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Saeed Khatibzadeh Pazartesi günü yaptığı açıklamada, BRICS’in “geniş yönleri olan çok yaratıcı bir mekanizmaya sahip" bir yapı olduğunu söyledi. Tahran'ın başvuru hakkında BRICS ile zaten "bir dizi istişare" yaptığını da sözlerine ekledi.

"İran'ın üyeliği herkes için değer katacak"

Khatibzadeh, İran'ın üyeliğinin katılan herkes için "değer katacağını" belirterek, BRICS üyelerinin dünya GSYİH'sının %30'unu ve küresel nüfusun %40'ını oluşturduğunu söyledi.

Cuma günü İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Çin'in ev sahipliği yaptığı BRICS sanal zirvesine hitap etti ve Tahran'ın yeteneklerini ve potansiyellerini grupla paylaşmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Arjantin’de başvurdu

Arjantin de BRICS'e katılmak için başvurdu. Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez Cuma günü, Batı tarafından yönetilen ve Batı'nın çıkarına olan kurumlara alternatif oluşturabilecek iş birliği mekanizmalarının oluşturulmasını istedi.

Çarşamba günkü oturumda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, beş üyeli grubun yeni bir küresel rezerv para birimi oluşturmaya çalıştığını söyledi.