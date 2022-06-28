Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 08:38Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Alman mahkemesi Nazi gardiyanı hakkındaki kararını açıklayacak
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Almanya'da mahkeme, holokost döneminde Nazi toplama kampında gardiyanlık yapan ve savaş suçundan yargılanan 101 yaşındaki Josef Schuetz hakkındaki kararını bugün açıklayacak.
Josef Schuetz, 1942 ile 1945 yılları arasında Berlin'in kuzeyinde yer alan Oranienburg'daki Sachsenhausen kampında 3 bin 518 mahkumun öldürülmesine karışmakla suçlanıyor.
Halihazırda Brandenburg eyaletinde yaşayan Schuetz, suçsuz olduğunu iddia etmiş, ve "hiçbir şey yapmadığını" belirtmişti.
Ancak savcılar, eski gardiyanın, "bilerek ve isteyerek" kamptaki suçlara karıştığını belirtiyor.
Schuetz'in aleyhindeki iddialar arasında, "1942'de Sovyet mahkumların kurşuna dizilmesi" ve "mahkumların zehirli Zyklon B gazıyla zehirlenmesi" de yer alıyor.
Etiketler: Almanya
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