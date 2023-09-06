Açık 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 06.09.2023 23:56

Brezilya’yı vuran sel felaketinde ölü sayısı 31’e yükseldi

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31’e yükseldi.

Brezilya’yı vuran sel felaketinde ölü sayısı 31’e yükseldi
[Fotograf: İHA]

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletini vuran sel felaketinde can kaybı artıyor.

Rio Grande do Sul eyaletinin Valisi Eduardo Leite yaptığı açıklamada, `Maalesef 4 kişinin cansız bedenine daha ulaşıldığını doğruladık” diyerek sel felaketinde can kaybının 31’e yükseldiğini duyurdu.

Leite, “Hala evlerinin çatısında mahsur kalan ve kurtarılması gereken çok sayıda insan var” ifadelerini kullanırken, acil durum ilan edilen eyalette yüzlerce kurtarma görevlisi, polis ve gönüllünün selden etkilenen bölgelere ulaşma çabalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Brezilya’nın Bağımsızlık Günü olan Perşembe gününe kadar yağışların devam edeceğini belirten Leite, durumun daha da kötüleşebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan, eyalette 52 binden fazla bölge sakini ile 70 kasabanın selden etkilendiği açıklanırken, 5 bin 300’den fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydedildi.

ETİKETLER
Brezilya
Sıradaki Haber
İspanya hükümeti, nişan verdiği kadın milli futbolculardan 5'inin ismini yanlış yazdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:54
ABD'de seçimlere müdahale davasıyla ilgili ilk Trump duruşması televizyondan canlı yayınlandı
01:03
Ürgüp'te "51. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali" başladı
00:38
Dışişleri Bakanı Fidan, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile görüştü
00:28
Motoru arızalanan uçak Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı
00:20
Adalet Bakanı Tunç'tan "Orta Vadeli Program" açıklaması
23:47
İspanya hükümeti, nişan verdiği kadın milli futbolculardan 5'inin ismini yanlış yazdı
Kırklareli'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Kırklareli'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
FOTO FOKUS
Kapadokya'da sıcak hava balonu minarenin alemine çarptı
Kapadokya'da sıcak hava balonu minarenin alemine çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ