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Dünya
AA 22.02.2024 06:12

Brezilya'dan Ukrayna ve Filistin için barışçıl çözüm çağrısı

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Ukrayna ve Filistin'de devam eden çatışmalara ilişkin "barışçıl" çözüm çağrısında bulundu.

Brezilya'dan Ukrayna ve Filistin için barışçıl çözüm çağrısı
[Fotograf: AA]

Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısını başlatan Vieira, "Önceliğimizi Ukrayna ve Filistin'de devam eden çatışmaların barışçıl çözümüne vermeliyiz. Kuzeydeki ülkeler, güneydekilerden farklı olarak bir savaş ittifakında birleşti." ifadesini kullandı.

Vieira, ülkesinin hali hazırda devam eden çatışmalardan "son derece" endişe duyduğunu belirterek, "Barış ve işbirliği koşullarını sağlamadan yoksulluk, eşitsizlik ve çevrenin korunması gibi zorluklarla nasıl mücadele edebiliriz." diye konuştu.

Uluslararası gerilimlerin azaltılması için Brezilya olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getiren Vieira, G20'nin bu konuda "önemli bir role" sahip olduğunu söyledi.

Vieira, çok taraflı kuruluşların mevcut zorluklara karşı "yeterince" hazırlıklı olmadığını ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin de Rusya'daki çatışmaları çözmede etkisiz kaldığını kaydetti.

G20'nin önemini vurgulayan Vieira, "Devam eden sorunlar göz önüne alındığında, G20 ülkeleri karşıt görüşlere sahip olsalar da bir masa etrafında oturup konuşabiliyor. Bu nedenle G20 dünyadaki en önemli forumlarından biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Vieira, küresel askeri harcamaların "rekor" boyutlara ulaştığını buna karşın yoksul ülkelere yapılan yardımların ve iklim değişikliğine ayrılan miktarların ise oldukça düşük olduğunu belirtti.

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

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