ABD'den Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine destek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerine ilişkin tutumlarını değerlendirdi.

Sözcü Miller, "ABD olarak iki ülke arasında bir anlaşmaya varılmasını destekliyoruz ve buna yardımcı olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanarak, Bakü ile Erivan arasında bir barış anlaşmasının "ulaşılabilir" bir noktada olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın geçen haftaki Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle görüştüğünü ve bu görüşmelerde ABD'nin sürece desteğini ortaya koyduğunu kaydeden Miller, arada kalan bazı konuların çözülebilmesi için iki ülkenin çaba gösterdiğini ifade etti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında normalleşme süreci

2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği başarıyı diplomasi masasında da sürdürmeye kararlı olan Azerbaycan, Ermenistan'la barış tesis etmek için girişimlerini 2023'te de sürdürdü. Süreç, hem Rusya'nın hem ABD'nin hem de Avrupa Birliğinin (AB) arabuluculuğunda üç yönlü yürütüldü.

Taraflar, yıl içerisinde yapılan müzakerelerdeki ilerleme doğrultusunda barış anlaşması için olumlu mesajlar verse de 2023'te kalıcı barışa yönelik imzalar atılmadı.

Türkiye, farklı zaman ve platformlarda yaptığı açıklamalarda, taraflar arasında bir uzlaşma zemininin ortaya çıkması durumunda normalleşme sürecine destek verdiğini ve bunun mümkün olduğunu ifade etti.