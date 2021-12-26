Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Brezilya'da yılbaşı eğlencesinde silahlı saldırı: 5 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Brezilya'nın Ceara eyaletinde bir futbol sahasında yılbaşı eğlencesi düzenlendi. Eğlence sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda 5 kişi öldü ve 6 kişi de yaralandı.
Brezilya'nın Ceara Eyaleti Kamu Güvenliği Sekreterliği, Fortaleza kentindeki bir futbol sahasında yapılan yılbaşı kutlamasına silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Saldırıda, 5 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.
Yerel basında saldırı, "suç örgütlerinin hesaplaşması" olarak değerlendirildi.
Etiketler: Brezilya
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