İsmi açıklanmayan 56 yaşındaki şüpheli, güvenlik çemberini aşarak Tokyo'da bulunan İmparatorluk Sarayı arazisine kaçak girdi.

Tokyo polisinin yaptığı açıklamada, dün sarayın Hirakawa-mon giriş kapısından tırmanarak araziye giren şahıs, güvenlik güçlerince fark edilmesinin ardından tutuklandı.

Şüpheli, polisteki ifadesinde, İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun tek çocuğu olan 20 yaşındaki Prenses Aiko ile tanışmak istediği için eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

İlk olay değil

İlk değil Ocak ayında Japonya'da İmparator Naruhito ve aile üyelerinin yaşadığı Akasaka'daki İmparatorluk Sarayı içinde bulunan konut kompleksine izinsiz giren bir şüpheli imparatorluk muhafızları tarafından yakalanmıştı.

Sıkı güvenlik önlemleri alınan saraya konukevi üzerinden sızan 29 yaşındaki kişi, 2 saat sonra fark edilmişti.

Tutuklanan şüphelinin polise, “İmparatorluk ailesi üyeleri ile tanışmak istedim” dediği duyurulmuş, şahsın herhangi bir imparatorluk ailesi üyesiyle karşılaşıp karşılaşmadığına dair açıklama yapılmamıştı.