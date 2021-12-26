Son 24 saatteki test sonuçlarına göre, Avustralya’da bugünkü en yüksek vaka sayısı 6 bin 309 ile Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde kaydedilirken, Victoria’da 1608, Güney Avustralya’da 774, Queensland’da 714, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 71, Tazmanya’da 44, Batı Avustralya’da 2 kişi Covid-19’a yakalandı.

Avustralya’da ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 25 Ocak 2020’den bu yana virüse yakalananların sayısı bugünkü 9 bin 522 vakayla 302 bin 55’e yükseldi.

Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki eyaletlerde vaka sayılarının hızla yükselmesine rağmen virüs kaynaklı can kayıplarında da düşüş görülüyor.

Avustralya’nın diğer eyaletlerinde Covid-19’dan yeni can kaybı bildirilmezken Victoria aletinde 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 2 bin 190’a çıktı.

Halen 69 bin 826 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 132’si yoğun bakımda olmak üzere 849 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Yeni Zelanda’da 126 kişiye daha Covid-19’a yakalandı

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 126 kişiye daha Covid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Ülkede 1444 aktif vaka olduğunu duyuran Sağlık Bakanlığı, 7'si yoğun bakımda olmak üzere 47 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.

Virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana 13 bin 485 kişinin Covid-19'a yakalandığı Yeni Zelanda'da, 50 kişi hayatını kaybetti.