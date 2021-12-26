Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 02:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo'da intihar saldırısı : 5 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Beni şehrinde restorana düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey-Kivu eyaletinin Beni şehrindeki en işlek caddelerden Nyamwisi Bulvarı üzerinde bulunan bir restorana intihar saldırısı düzenlendi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar şehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Noel ayini sonrası restoranın kalabalık olduğu esnada düzenlenen intihar saldırısında, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Etiketler: Demokratik Kongo Cumhuriyeti Terör Saldırısı
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