Sivil Yahudi işgalciler, işgal altındaki Nablus kenti yakınlarında 2005 yılında boşaltılan Homesh yerleşim birimine yürümek istedi.

Çok sayıda Filistinli, Burka köyü girişinde toplanarak yürüyüşü protesto etti.

İsrail askerleri, Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahle etti.

8'i gerçek, 35'i plastik mermiyle olmak üzere 43 Filistinli yaralandı. Göğsünden vurulan bir Filistinlinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

95 Filistinli ise göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı.

Filistin Kurtuluş Örgütü, Sivil Yahudi işgalcilerin yürüyüşünün iptal edildiğini duyurdu.