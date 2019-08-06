Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Suçluları öldüren siviller ve güvenlik güçlerine ceza verilmemesini istedi.
Kongreye sunduğu yasa tasarısını, "Suç işleyenler sokaklarda hamam böcekleri gibi ölecek" sözleriyle savundu.
“Polisler, silahlarını kullandıkları için mahkemeye çıkmak yerine madalya almalı” dedi.
Aşırı sağcı lider, sivillerin de benzer bir yasal korumayı hak ettiğini savundu.
Tasarıya karşı çıkanlar ise, ülkenin kan gölüne dönebileceği uyarısında bulundu.
Polis şiddetinin özendirildiğine dikkat çekildi.
Ülkede geçen yıl polisin öldürdüğü kişilerin sayısı rekor düzeye ulaştı, 6 bin 200 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: TRT Haber