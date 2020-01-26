Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde etkili olan şiddetli yağmurlar sele dönüştü.

Selde 14 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise kayboldu.

Cuma günü başlayan yağışlarda can kaybı ilk etapta 11 kişi olarak açıklanırken, sivil savunma ekipleri Matip, Manhuaçu ve Pedra Bonita'da 3 kişinin cesedine daha ulaşıldığı duyurusunu yaptı.

Hayatını kaybedenlerin 1 bebek, 6 yaşında bir kız çocuğu ile bir de hamile kadın olduğunu açıkladı.

Duque de Caxias semtinde bir binanın yağmur nedeniyle çökmesi sonucu 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, Betim bölgesinde de çöken bir evin molozlarından 2 cansız bedenin bulunduğu aktarıldı.

2 bin 590 kişi yerlerinden oldu

Ölen diğer 5 kişiden 3’ünün yağmur sularında boğulduğu, 2 kişinin ise değişik bölgelerde elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Minas Gerais Eyalet Sivil Savunma Koordinasyon birimi ayrıca 16 kişinin halen kayıp, 2 bin 590 kişinin ise yerlerinden olduğunu açıklarken, 911 kişinin ise evsiz kaldığını duyurdu. Eyalet genelinde 36 şehir şiddetli yağmurlardan etkilendi.