Brezilya'da yayın yapan ülkenin köklü yayın kuruluşlarından Globo TV'nin IPEC verilerine dayanarak yayımladığı seçim anketi sonuçları, eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı önde göstermekle beraber ikinci tura işaret ediyor.

Hata payının 2 puan olarak hesaplandığı anket sonuçlarında, Lula da Silva'nın ilk turda yüzde 44, mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun da yüzde 32 oranında oy alması öngörüldü.

İkinci turda ise Lula da Silva'nın yüzde 51, Bolsonaro'nun da yüzde 35 oy alacağı tahmin ediliyor.

Brezilya seçim yasasına göre, bir adayın ilk turda kazanması için geçerli oyların yarısından fazlasını alması gerekiyor.

İşçi Partisi'nin adayı Lula da Silva, seçim kampanyalarının başlaması üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zafere giden kampanyamız resmi olarak başladı. Aynı yerde kalmamak için bir adımın yettiğini söylerler. Uzun bir yol kat ettik ve eğer bu noktaya kadar gelebildiysek, bu, umudumuzu elimizden alamamış olduklarındandır. Artık ilerleme zamanı" ifadelerini kullandı.

Brezilya'da düzenlenen seçim anketlerini önde tamamlayan Lula da Silva, 2 Ekim'de seçimleri kazanmayı hedeflerken, COVID-19 salgınına karşı aldığı tutum nedeniyle eleştirilerin odağı olan Liberal Parti adayı Bolsonaro da attığı ekonomik adımlarla oy oranını yükseltmeye çalışıyor.

Nüfusu 212 milyonu aşan Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da 2 Ekim'de devlet başkanı ile yardımcısının yanı sıra, senato, temsilciler meclisi üyeleri ile eyalet valileri de belirlenecek.

Yaklaşık 150 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, seçimin ilk turda tamamlanamaması durumunda 30 Ekim'de en yüksek oyu alan iki aday başkanlık koltuğu için mücadele edecek.

Lula da Silva ile Bolsonaro'nun öne çıktığı seçimlerde 12 aday yarışacak.

Lula da Silva yaklaşık 580 gün hapiste kalmıştı

Brezilya'da 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten sol görüşlü Lula da Silva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkum olmuş, 7 Nisan 2018'de tutuklanarak ceza evine gönderilmiş ve 580 gün hapiste kaldıktan sonra 8 Kasım 2019'da tahliye olmuştu.

Lula da Silva yolsuzluk davalarından aldığı hükümler önce Mart 2021'de iptal edilerek seçimlere katılmasının önü açılmış, ardından da sonuncusu Mart 2022'de olmak üzere eski devlet başkanı hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları iptal edilmişti.