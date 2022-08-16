Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Scholz ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın telefon görüşmesinde Yemen’deki savaş başta olmak üzere bölgesel ve ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi politikasına ilişkin konuları ele aldığını aktarıldı.

Hebestreit, Scholz ve bin Selman’ın ayrıca, G20 çerçevesindeki iş birliği ile Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş ve bunun küresel sonuçları hakkında konuştuğunu kaydetti.