Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 22:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hindistan'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs nehre düştü: 7 ölü, 32 yaralı
[Fotograf: İHA]
Hindistan-Pakistan sınırındaki Cemmu Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan otobüsün nehre düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.
Hindistan-Pakistan sınırındaki Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabasında, içinde güvenlik güçlerinin bulunduğu araç nehre düştü.
Otobüs şoförünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle meydana gelen kazada, 7 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.
Yaralılardan durumu ağır olan 8 kişi helikopterle askeri hastaneye sevk edildi.
Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu olayın ardından yaptığı açıklamada, baş sağlığı dileklerini iletti.
Etiketler: Hindistan Trafik Kazası
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