Afganistan'da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı.

Ülkenin doğusundaki Nagarpakar kentinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde dün 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Kari Seyfullah, ölenlerden 4'ünün şiddetli yağışlar nedeniyle evlerinin çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybeden çocuklar olduğunu söylerken, çok sayıda evin ya sular altında kaldığını ya da ağır hasar gördüğünü aktardı.

Afganistan'ın Parwan eyaletinde de geçtiğimiz pazar günü 17 kişi hayatını kaybetmişti.