Olay, Brezilya'nın Londrina şehrindeki bir hastanenin acil kliniğinde meydana geldi.

Hastaların girmesinin yasak olduğu alana giren ve ilaç çaldığı iddia edilen bir hasta, sağlık çalışanı tarafından tokatlandı.

Yerel medya, sağlık çalışanının daha önce hastayı uyardığını, hastanın ise dinlemediğini; olayın ardından arbede yaşandığını duyurdu.

Konu hakkında açıklama yapan Londrina Belediye Başkanı Marcelo Belinati, "Daha önce ne olduğuna bakılmaksızın, hiçbir şey şiddet kullanımını haklı gösteremez" ifadesini kullandı.

Hastayı tokatlayan sağlık çalışanı için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA