Brezilya'da mülteci lokantası halka geleneksel tatlar sunuyor

Suriyeli bir mülteci olan Joanna İbrahim öncülüğünde başlayan ve Sao Paulo halkına farklı lezzetler sunmayı amaçlayan projenin ismi, Açık Lezzet.

Proje ile mülteci ve göçmenlere, yaşadıkları ülkedeki insanlara becerilerini kullanarak kendilerini tanıtma imkanı sağlanıyor.

Açık Lezzet, her cuma farklı bir şefin yemekleri ve menüsü ile Sao Paulo'nun farklı bir lokantasında hizmet veriyor.

Geleneksel yemekleri yapan şefler, bu girişim aracılığıyla maharetlerini göstererek, yeni iş imkanlarına kavuşma fırsatı yakalıyor.

Sao Paulo halkına farklı lezzetler sunuyor

Farklı lezzetleri deneyimlemek isteyen Sao Paulo halkı ise, dünyanın farklı bölgelerinden gelmiş şeflerin yaptığı geleneksel yemeklerin tadına bakma imkanı buluyor.

Suriye’den siyasi nedenlerle Brezilya’ya gitmiş ve kendisini Manoela ismiyle tanıtan bir şef, "Savaş ve ölümün olduğu ülkemde yaşayamazdım. Ürdün’de de yaşayamadım çünkü orada da durum aynı. Buraya, hayatıma yeniden başlamak için geldim" dedi.

Kendisini Salsabeel olarak tanıtan ve aşçılık yapan bir diğer Suriyeli mülteci ise, projede yer alma sürecini, "2 yıl önce Joanna (Açık Lezzet kurucusu, Joanna İbrahim) ile tanıştım ve açık hava pazarında onunla çalışmaya başladım. Bu başarılı projeyi gerçekleştirinceye kadar onunla çalışmaya devam ettim. Umarım bu proje gelecekte daha başarılı olur" sözleriyle anlattı.

Açık Lezzet'in dijital uygulaması da var

Joanna İbrahim bu girişimini, dijital ortama da aktarmayı başardı. Mülteci ve göçmenlerin yaptığı ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla Bab al-Sharqi (Doğu Kapısı) mobil uygulamasını hizmete soktu.

Joanna, projenin başlangıç sürecini anlatırken, "Projeye haftada bir kez olmak üzere Sao Paulo'nun Yemek Evi'nde başladık. Her hafta farklı bir şefi çağırıyoruz, onlar da bize farklı yemekler ve menüler hazırlıyor. Daha sonra ise bir mekan kiralayarak, insanları buraya gelmeye teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Joanna ayrıca, Açık Lezzet'e insanların ilgisinin iyi olduğunu belirterek, Sao Paulo halkının hem yemeklerin tadına baktığını hem de yemekler ve şeflerin hikayelerini dinlediğini aktardı.

Bazı şefler, siyasi nedenlerle kimliklerinin gizlenmesini isterken, gelecekten umutlu olduklarını ve Açık Lezzet ile büyümeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Reuters