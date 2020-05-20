Brezilya'da koronavirüs vaka sayısı 271 bin 885'e, ölü sayısı ise 17 bin 983'e ulaştı.

Bu hızlı artışın ardından ülke ABD ve Rusya'nın ardından en fazla vaka görülen 3. ülke oldu.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro tarafından küçümsenen ve hafif bir gribe benzetilen salgın, ülkenin dört bir yanını etkisi altına aldı.

Kısıtlamaların kaldırılmasını isteyen başkana karşı çıkan Sağlık Bakanı Nelson Teich, geçtiğimiz hafta görevinden istifa etti.

Brezilya'da gerçek rakamların kamuoyundan saklandığı, ölü sayısının çok daha fazla olduğu iddia ediliyor.

Ülkenin en büyük kenti Sao Paulo'da sağlık sisteminin birkaç hafta içinde çökebileceği uyarısı yapıldı.

Diğer yandan özellikle büyük şehirlerdeki halkın sosyal mesafe kurallarını uygulamaması nedeniyle, vaka sayısında daha fazla artış bekleniyor.

Yükselen vaka ve ölü sayılarına karşın Bolsonaro, ekonomiyi yıkıma uğratacağı gerekçesiyle kısıtlamalara karşı çıkıyor.