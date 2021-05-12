Brezilya Haber Ajansına göre, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı'nın tavsiyesinin ardından Sağlık Bakanlığı, AstraZeneca aşısının hamilelerde ve yeni doğum yapan kadınlarda kullanımını askıya aldı.

Karar, 7 Mayıs'ta AstraZeneca aşısı uygulanan bir hamilenin hayatını kaybetmesi nedeniyle alındı. Yetkililer, olayın incelendiğini ve kadının ölüm sebebinin aşıyla ilgili olup olmadığının araştırıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, AstraZeneca aşısı dahil olmak üzere, COVID-19 aşılarının önemine dikkati çekerek "Bu aşıların güvenliği ve etkinliğine olan itimadımı yineliyorum. Tüm aşılama programı, Brezilya'dan en tanınmış uzmanların bulunduğu bir teknik heyetin desteğiyle teknik bir ekip tarafından organize edilmektedir" açıklamasını yaptı.

"Bir sonuca varabilmek için tüm tıbbi geçmişin ayrıntılarını inceliyoruz"

Ulusal Aşılama Programı komitesinde yer alan Sao Paulo Üniversitesinde görevli ve Kalp Enstitüsü İmmünoloji Laboratuvarı Direktörü Jorge Kalil, "Bu kayıp için çok üzgünüz, ancak aşının tromboza (toplardamar sisteminde istenmeyen pıhtı oluşması) neden olup olmadığı henüz belli değil. Bir sonuca varabilmek için tüm tıbbi geçmişin ayrıntılarını inceliyoruz" dedi.

Kalil, hamile ve doğum sonrası dönemdeki kadınların aşılanması kararının, bu dönemdeki kadınlarda COVID-19 kaynaklı ölümlerin artış göstermesi sebebiyle alındığını ve ülkedeki salgın durumu karşısında bu kararın faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu söyledi.

Ülkede 425 binden fazla kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok virüs kaynaklı ölümün kayıtlara geçtiği ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede 425 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan COVID-19, bugüne kadar 15,2 milyon kişide görüldü.