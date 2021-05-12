İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in dün Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

İsrail saldırısında Gazze Tugay Komutanı Basım İsa ile 3 Kassam mensubunun şehit olduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'de hastane çıkışı yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne düzenlenen askeri operasyonlarda Hamas'ın kıdemli komutanlarının etkisiz hale getirildiğini ve operasyonun devam edeceğini söylemişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk, 5'i kadın olmak üzere 56 Filistinli şehit oldu, 320 kişi de yaralandı.