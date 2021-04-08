Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 829 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 340 bin 776’ya, 92 bin 625 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 13 milyon 193 bin 205’e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 576 bin 362 vaka ve 79 bin 443 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 11 milyon 664 bin 158’e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 596 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 499 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede COVID-19'a bağlı can kaybı sayısı 205 bin 598’e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 261 bin 879’a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 798 bin 657’ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 199 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 56 bin 832’ye, 22 bin 39 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 450 bin 68’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 174 bin 625 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 243 kişi hayatını kaybetti ve COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 64 bin 767’ye çıktı.

Son 24 saatte 11 bin 381 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 479 bin 617’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 345 bin 471’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte COVID-19'a bağlı 314 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 79 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 607 bin 898'e, virüse bağlı can kaybı 53 bin 725'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 527 bin 112'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 62 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'a bağlı can kaybı sayısı 23 bin 796'ya çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 134 artışla 1 milyon 43 bin 22'ye yükseldi, iyileşenlerin sayısı 980 bin 245'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 53 artarak 17 bin 57'ye, vaka sayısı da 1902 artışla 339 bin 604'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 290 bin 314 kişi de iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 62 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 380 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 227 bin 116'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 4 bin 584'e, sağlığına kavuşanların sayısı 186 bin 730'a çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 artarak 6 bin 928'e, vaka sayısı da 1354 artışla 198 bin 374'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 182 bin 408 kişi de iyileşti.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 40 artarak 1231'e, vaka sayısı da 3 bin 935 artışla 126 bin 987'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 98 bin 837 kişi de iyileşti.