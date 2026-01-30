Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.01.2026 17:27

Brezilya'da bir çocuk köpekbalığı saldırısı sonucu öldü

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde 13 yaşındaki çocuğun köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Brezilya'da bir çocuk köpekbalığı saldırısı sonucu öldü

Brezilya Köpekbalığı Olaylarını İzleme Komitesinin (CEMIT) sosyal medya hesabından, saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, turizm beldesi Pernambuco eyaletindeki Chifre sahili açıklarında 13 yaşındaki erkek çocuğun köpekbalığı saldırısına uğradığı belirtildi.

Yerel basına yansıyan haberlerde, kimliği açıklanmayan çocuğun çevredeki yüzücüler tarafından kurtarıldığı ancak hastaneye sevk edildiği ambulansta yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Haberlerde ayrıca çocuğun sağ uyluğundan ısırıldığı, saldırı sonucu kalbinin ve solunumunun aniden durması nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kuzeninin TV Globo kanalına yaptığı açıklamada, çocuğun sağ bacağının neredeyse tamamının köpekbalığı tarafından parçalandığı aktarıldı.

Saldırının meydana geldiği Chifre de dahil Pernambuco'da çok sayıda plajda köpekbalığı uyarısı yapıldı.

ETİKETLER
Brezilya
Sıradaki Haber
İran, Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" tanımlayan AB ülkelerinin ordularını "terörist" ilan edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:34
Erzurum'da stratejik ilaçların ham maddesi üretiliyor
16:51
İran, Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" tanımlayan AB ülkelerinin ordularını "terörist" ilan edecek
16:47
Hazine ve Maliye Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı
16:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakçi'yi kabul etti
16:29
TRT ortak yapımı Kanto vizyona girmek için gün sayıyor
17:15
Konyaspor otobüsü İstanbul'da kaza yaptı
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Mersin'de sağanak sele dönüştü: Araçlar su altında kaldı
Mersin'de sağanak sele dönüştü: Araçlar su altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ