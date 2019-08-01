Brezilya ve Fransa, çevre tartışması nedeniyle bir süredir gergin.

Bolsonaro, devlet başkanı adayıyken dünyanın en büyük yağmur ormanları olan Amazonları ticari kullanıma açacağını vadetti, göreve geldikten sonra da bu yönde hareket etti.

Bu durum, Almanya ve Fransa tarafından G20 Zirvesi'nde ele alındı.

Bolsonaro ise iki ülkeye tepki gösterdi.

"Fransa bize ders veremez. Bundan böyle birinci dünya ülkelerine karşı alttan alan yönetimler dönemi sona erdi" dedi.

Saç tıraşıyla mesaj

Bu sert çıkışın ardından Bolsonaro'nun Fransa'ya bu kez saç tıraşıyla verdiği "Sizi umursamıyorum" mesajı, Paris'te tepkiyle karşılandı.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüşmek yerine saçını kestirdiği o anları sosyal medyadan canlı yayınladı.

Bolsonaro'nun Fransa'ya yönelik tavrını canlı yayınla ifşa etmesinin ardından Paris yönetiminden yazılı açıklama geldi.

"Fransa Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği ile Güney Amerika Ortak Pazarı arasındaki çevre anlaşması konusunda Fransa'nın beklentilerini iletmeye hazırlanıyordu." denildi.

Kaynak: TRT Haber

