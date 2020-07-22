Brezilya basınının Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'ya dayandırdığı haberde, Bolsonaro'nun sağlık durumunun iyiye gittiği ancak Başkanın "dün yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığı" ifade edildi.

Bolsonaro'nun, "karantinadan sıkıldığı" için geçen hafta yaptırdığı COVID-19 testi de pozitif sonuçlanmıştı.

Koronavirüse yakalandığı 7 Temmuz'dan bu yana Devlet Başkanlığı konutu Alvorada Sarayı'nda karantinada bulunan Bolsonaro, hafif semptomları için kullandığı sıtma ilacı hidroksiklorokin sayesinde hemen iyileşmeye başladığını savunmuştu.

Bolsonaro, daha önce COVID-19'u küçümsemesi ve salgına karşı gerekli önlemleri almaması nedeniyle tepki çekmişti.

Brezilya'da, 81 bin 487 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 2 milyon 159 bin 654 kişide görüldü.