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Afganistan'da bombalı saldırı: 7 ölü
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, basına yaptığı açıklamada, Has Uruzgan ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, güvenlik güçlerini taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.
İbadi, saldırıda 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: afganistan'da saldırı bombalı saldırı UruzganSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 15:16
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