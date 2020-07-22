The Sun'da yer alan habere göre, Kanada'nın batı kıyısındaki Vancouver Adası'nda 6,2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Depremin, adanın yaklaşık 250 km batısında meydana geldiği açıklandı.

Dün gece geç saatlerde Alaska Yarımadası'nda 7,8 şiddetinde deprem meydana gelmişti.