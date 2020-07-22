Haber Giriş: Kaynak: The Sun
Vancouver Adası'nda 6.2 büyüklüğünde deprem
Alaska Yarımadası'nda meydana gelen 7,8 şiddetindeki depremin ardından Vancouver Adası'nda 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
The Sun'da yer alan habere göre, Kanada'nın batı kıyısındaki Vancouver Adası'nda 6,2 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Depremin, adanın yaklaşık 250 km batısında meydana geldiği açıklandı.
Dün gece geç saatlerde Alaska Yarımadası'nda 7,8 şiddetinde deprem meydana gelmişti.
Etiketler: Vancouver Adası deprem AlaskaSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 15:28
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