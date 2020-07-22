Irkçı saldırgan Anders Behring Breivik, 22 Temmuz 2011'de, önce başkent Oslo'daki hükümet binası önünde bombalı saldırı düzenledi. Bu saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

Ardından, polis kıyafetiyle, İşçi Partisinin gençlik kollarının kamp yaptığı Ütoya Adası'na giden Breivik, burada otomatik silahla 69 kişiyi katletti.

Nazi yanlısı katil, her iki saldırıda 77 kişiyi öldürdü, 242 kişiyi yaraladı.

[2011 yılında Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik | Fotoğraf: Reuters]

Daha sonra, kullandığı otomatik silahlarla birlikte ele geçirilen ve saldırıları itiraf eden Breivik, Norveç'teki en yüksek ceza olan 21 yıla mahkum edildi.

Ülkede her yıl katliamın yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenleniyor.

[Fotoğraf: Reuters]