Brent petrolün varili 91,34 dolardan işlem görüyor

Dün 94,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,45 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 azalarak 91,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,01 dolardan alıcı buldu.

Dün yaklaşık yüzde 3 değer kaybederek son 7 haftanın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik saldırı operasyonunu tamamladığını açıklaması ve çatışmanın daha geniş çaplı bir tırmanışa dönüşmeyebileceğine ilişkin beklentilerle düşüşünü sürdürdü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı üzerinde düşürülen ABD ordusuna ait Apache helikopterine karşılık İran'a yönelik başlatılan saldırıların tamamlandığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi sırasında düşen Apache helikopterinin İran tarafından vurulduğunu öne sürerek, Washington'un bu saldırıya karşılık vermek zorunda olduğunu belirtmişti.

İran devlet televizyonu ise ABD'nin İran'ın güneyindeki Mübarek Dağı, Sirik kenti ile Keşm ve Cask adalarını hedef aldığını bildirirken, saldırıların sona erdiğini ve bölgedeki durumun sakinleştiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın açıklamalarına yanıt olarak yaptığı paylaşımda, helikopterin İran tarafından düşürülüp düşürülmediğine ilişkin doğrudan değerlendirmede bulunmadı. Erakçi, İran yakınlarında faaliyet gösteren yabancı güçlerin "kendi insan hataları, basit kazalar veya çapraz ateşe yakalanma ihtimali nedeniyle sürekli risk altında olduğunu" vurgulayarak, "Riski azaltmak için en iyi çözüm, onların çekilmesidir." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Erakçi, ABD'nin İran'ın güneyine yönelik saldırılarının karşılıksız bırakılmayacağını açıklamış, bu doğrultuda Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'nun insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu. Ayrıca İranlı yetkililer, ABD'nin saldırılarına yanıt olarak Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'nün füze saldırılarıyla vurulduğunu bildirmişti.

ABD'nin saldırı operasyonunu tamamladığını duyurması ve çatışmanın enerji arzını daha fazla sekteye uğratacak şekilde tırmanmayacağı beklentisi, piyasalarda arz endişelerini hafifleterek petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Küresel talepte daralma beklentisi güçleniyor

Bunun yanı sıra küresel petrol talebine ilişkin zayıf görünüm ve ABD'de ham petrol üretiminin artacağı beklentisi de fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) "Haziran 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından en fazla etkilenen bölgelerdeki mevcut göstergeler petrol talebinde beklenenden daha güçlü bir gerilemeye işaret ediyor.

Bu kapsamda EIA, küresel petrol talebinin 2026'da günlük ortalama 1,1 milyon varil azalacağını tahmin ediyor. Kurum, geçen ay talepte günlük 200 bin varillik, şubatta ise günlük 1,2 milyon varillik artış öngörüyordu.

Öte yandan EIA, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 720 bin varile ulaşmasını bekliyor. Kurumun bir önceki raporunda bu tahmin 13 milyon 650 bin varil seviyesindeydi.

ABD enflasyon verileri piyasaların odağında

Ayrıca ABD'de enflasyon baskılarının güçlenmeye devam etmesi de fiyatlar üzerinde etkili olan bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bugün açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerinin yıllık bazda Nisan 2023'ten bu yana en hızlı artışa işaret edebileceğini belirtiyor.

Piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle yükselen enerji maliyetlerinin tüketici fiyatlarına ne ölçüde yansıdığı yakından takip edilirken, verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası görünümüne ilişkin yeni sinyaller vermesi bekleniyor.

Enflasyondaki yukarı yönlü risklerin Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri ötelemesi, ekonomik aktivite ve yakıt talebi üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendirmeleriyle petrol fiyatlarını aşağı çekiyor.

Brent petrolde teknik olarak 92,68 doların direnç, 90,13 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.