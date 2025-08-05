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Dünya
AA 05.08.2025 10:14

Brent petrolün varili 68,58 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,58 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 68,58 dolardan işlem görüyor

Dün 69,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,52 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 68,58 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,71 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi etkili oldu.

Analistler, olası faiz indiriminin doların zayıflamasına ve küresel ekonomik canlanma beklentilerinin artmasına neden olarak enerji talebini destekleyebileceğini belirtiyor.

Buna karşın bankanın beklenenden hızlı faiz indirimlerine gitmesinin enflasyonist baskıları daha fazla artırabileceğine yönelik endişeler de öne çıkıyor.

1 Ağustos'taki istihdam raporu, resesyon anlamına gelmemesine karşın şirketlerin ekonomi politikalarına dair daha fazla kesinlik istediğini gösterdi. Bu durum Fed'in faiz indirim beklentilerini güçlendirirken, gelen veriler Fed Başkanı Jerome Powell'ın tarifelerin ekonomiyi yavaşlatabileceği ve küçük işletmelerin işe alım planları için çok fazla belirsizlik yaratabileceği yönündeki uyarılarından bazılarını yansıtıyor.

Bu arada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, küresel pazar payını yeniden kazanmak amacıyla üretimi artırma yönündeki adımlarına bir yenisini daha ekleyerek, üye 8 ülkenin eylül ayında petrol üretimini ağustosa göre günlük 547 bin varil artırma kararı aldığını 3 Ağustos'ta duyurdu.

Söz konusu kararın, düşük stok seviyeleri ve güçlü ekonomik veriler doğrultusunda alındığı ifade edildi. Piyasalarda arz fazlası riskini artıran bu durum, fiyatlardaki yükselişi sınırladı.

Öte yandan, jeopolitik gelişmeler de piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan'ın sadece büyük miktarlarda Rus petrolü satın almakla kalmadığını, aynı zamanda satın aldığı petrolün büyük bir kısmını açık piyasada büyük karlarla sattığına belirterek, "Bu nedenle, Hindistan'ın ABD'ye ödediği gümrük vergisini önemli ölçüde artıracağım." ifadesini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 71,90 doların direnç, 66,37 doların ise destek seviyesi olarak takip edilebileceği belirtiliyor. 

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