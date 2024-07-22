Açık 33.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.07.2024 10:23

Brent petrolün varil fiyatı 82,89 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,89 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 82,89 dolar

Cuma günü 85,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 artarak 82,89 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 78,82 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün adaylıktan çekildiğini duyurması ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıklaması üzerine dolarda görülen zayıflama etkili oldu.

Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor. ABD dolar endeksi sabah saatlerinde yüzde 0,10 azalışla 104,30 oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizlerini yakın zamanda indirmeye başlayacağına ilişkin tahminler de dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde ekonomik hareketliliğin artacağı beklentisini artırarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell hafta sonu yaptığı açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğindeki üç verinin enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" belirtti.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in ekonomisine dair endişeler fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlamaya devam ediyor.

Çin ekonomisinin, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,7 ile beklentilerin altında büyüme kaydetmesi, ülkenin petrol talebine ilişkin endişelere yol açarak fiyatlar üzerinde etkili oluyor. ​​​​​​​

ETİKETLER
Brent Petrol Petrol Dolar Benzin Akaryakıt Altın ABD
Sıradaki Haber
Biden adaylıktan çekildi: Kamala Harris’in şansı ne?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:23
İstanbul'da yola atlayan çocuğa araba çarptı
13:10
Demokratlardan Harris'e destek gelmeye devam ediyor
13:08
Zelenskiy'den, ABD Başkanı Biden'a teşekkür mesajı
13:05
Polat çiftinin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
13:18
Türkiye'den Irak'a elektrik ihracatı yeniden başladı
13:00
Kurban Bayramı'nda kartla 132,3 milyar liralık ödeme yapıldı
Dolunay ve balonlar Kapadokya'da gökyüzünü süsledi
Dolunay ve balonlar Kapadokya'da gökyüzünü süsledi
FOTO FOKUS
Dolunay ve Büyük Çamlıca Camii...
Dolunay ve Büyük Çamlıca Camii...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ