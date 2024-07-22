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Dünya
TRT Haber 22.07.2024 09:55

Biden adaylıktan çekildi: Kamala Harris’in şansı ne?

ABD seçimleri yaklaşırken Joe Biden adaylıktan çekildiğini duyurdu. Daha önce de gündeme gelen yardımcısı Kamala Harris'in aday olma ihtimali tartışma konularının başında geliyor. Peki, Kamala Harris kimdir ve Trump'a karşı başarılı olabilir mi? Detaylar haberimizde...

Biden adaylıktan çekildi: Kamala Harris’in şansı ne?

ABD’de 5 Kasım’da yapılacak Başkanlık seçimleri öncesi gündem oldukça hareketli.

81 yaşındaki Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesi daha önce konuşulsa da ABD Başkanı bunun olmayacağını söylemişti. Bu tartışmalarla beraber yardımcısı Kamala Harris’in ise aday olabileceği konuşuluyordu. Şimdi ise Biden adaylıktan çekildi ve yardımcısı Harris’in adaylığı en çok tartışılan konu oldu.

Geçtiğimiz hafta suikast girişimine uğrayan Demokrat Parti adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump ise Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından "Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak" açıklamasını yaptı.

Biden'ın kararına liderler ne tepki verdi?
Biden'ın kararına liderler ne tepki verdi?

Biden adaylıktan çekildi: Kamala Harris’in şansı ne?

Kamala Harris kimdir?

Kamala Harris, 1964'te California'da Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak doğdu. Howard Üniversitesi'nde okudu ve ardından California Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. 2003'te San Francisco bölge savcısı oldu ve 2010-2014 yılları arasında California eyaletinin Adalet Bakanı olarak görev yaptı.

Donald Trump: Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak
Donald Trump: Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak

2016'da Demokrat Parti'den California Senatörü seçildi. 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den aday adayı oldu, ancak Aralık 2019'da kampanyasını sonlandırdı ve Mart 2020'de Joe Biden'a desteğini açıkladı. Harris, başkanlık adaylığını suikast sonucu öldürülen Afro-Amerikan hak savunucusu Martin Luther King'e adadığını belirtmişti.

Biden adaylıktan çekildi: Kamala Harris’in şansı ne?

Biden, Harris'i destekliyor

ABD Başkanı Biden adaylıktan çekildikten sonra Kamala Harris’i desteklediğini de açıkladı. 2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydeden Biden, "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum" dedi.

Biden, "Demokratlar, şimdi birlik olma ve Trump'ı yenme zamanı" mesajını verdi.

Harris’in aday olup olmayacağı ise Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde kesinleşecek.

Biden adaylıktan çekildi: Kamala Harris’in şansı ne?

ABD Başkan Yardımcısı Harris: Adaylığı hak etme ve kazanma niyetindeyim
ABD Başkan Yardımcısı Harris: Adaylığı hak etme ve kazanma niyetindeyim

Harris, Trump'ı yenebilir mi?

Anketler, Harris'in seçilebilirliği konusunda iyi sonuçlar vermiyor. Demokratların büyük bir kısmı dahil olmak üzere birçok seçmen, onun Trump'a karşı genel seçimleri kazanabileceğinden şüphe duyuyor.

Kamuoyunda da göçmenlik ve dış politika gibi konularda Harris'in güçlü liderlik eksikliği da olduğu düşünülüyor.

Kamala Harris'in siyasi tecrübesi ve parti içinde bazı destekçileri bulunmakta. Trump'a karşı kesin bir zafer elde etmesi de olası görünmüyor. 

Peki, Harris’in şansı ne? Biden’ın yerine aday olabilir mi? ABD siyaseti konusunda uzman bir isim olan Beykoz Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Burak Küntay, Kamala Harris'in rakipleri olduğu görüşünde.

Harris önemli bir figür olarak öne çıksa da, Josh Shapiro, Gretchen Whitmer, J.B. Pritzker ve Gavin Newsom gibi isimlerin adaylık için ciddi şekilde değerlendirilebileceği bilgisini paylaşıyor.

“Kamala Harris, siyahi toplulukta önemli bir isim ve kadın olarak da avantajlı. Ancak, başkan yardımcısı olarak popülaritesi değişti" diyen Küntay, beklenen liderlik duruşunu sergilemekte zorlandığının altını çiziyor. Harris'in başkan adaylığının kesinleşmesi durumunda, ona destek olacak güçlü bir yardımcı aday seçmesinin önemine vurgu yapıyor. 

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