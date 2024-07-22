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Dünya
TRT Haber 22.07.2024 10:28

Biden'ın kararına liderler ne tepki verdi?

ABD Başkanı Joe Biden başkanlık yarışından çekildi. Dünya liderlerinden art arda açıklamalar geldi. İngiltere Başbakanı Starmer, karara saygı duyduklarını söylerken, Almanya Başbakanı Scholz, Biden'ın kararının takdiri hak ettiğini belirtti. Rusya'dan ise "seçimlere kadar birçok şeyin değişebileceği uzun bir dönem olduğu" değerlendirmesi geldi.

Biden'ın kararına liderler ne tepki verdi?

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek Başkanlık seçimleri için adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Açıklamalar peş peşe geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Biden'ın kararına saygı duyduğunu belirtti.

Biden'ın yarıştan çekilme kararına dair Almanya da açıklama yaptı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Biden'ın kararının takdiri hak ettiğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Biden'ın Ukrayna'ya verdiği "sarsılmaz destek" için minnettar olduğunu söyledi.

Polonya Başbakan Donald Tusk, Biden'ın şimdiye dek birçok zor karar aldığını söyledi. "Muhtemelen en zor olanı, aldığınız son karar" diye ekledi.

İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin de Biden'ın kararını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Rusya'dan da konuya ilişkin değerlendirme geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Seçimlere hala 4 ay var ve bu, birçok şeyin değişebileceği uzun bir dönem. Sabırlı olmak ve bundan sonra ne olacağını dikkatle izlemek gerekiyor" diye konuştu.

Peskov, önceliklerinin Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu sözlerine ekledi.

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Joe Biden ABD Olaf Scholz İngiltere Donald Trump ABD Başkanlık Seçimleri
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