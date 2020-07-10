Bostwana’daki Okavango Deltası yakınlarında 281 filin ölü bulunmasının ardından geçtiğimiz gün 6 filin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Yetkililer, ölümlerin 18 bin filin bulunduğu 8 bin kilometrekarelik bir alanda yoğunlaştığını söyledi.

Fillerin ölümüne neyin neden olduğu bilinmiyor.

Yaban Hayatı koruma ve Milli Parklar Bölümü'nün veteriner memuru Mmadi Reuben, yetkililerin bu hafta Güney Afrika ve Kanada'ya gönderilen numuneler üzerinde test sonuçları almayı beklediklerini söyledi.

Botswana hükümeti daha önceki fil ölümlerinde sebebin kaçak avcılık olduğu iddialarını reddetmişti. Fillerin dişlerine dokunulmadığına dikkat çekilmişti.

Çoğu yüz üstü çökerek ölen fillerin ölme biçimine dikkat çeken McCann nörolojik sisteme saldıran bir hastalık olabileceğini söyledi.